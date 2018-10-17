Катастрофа Су-27: появилось видео последнего взлета разбившегося истребителя

Во вторник, 16 октября, в Винницкой области потерпел крушение истребитель Су-27УБ. Как выяснили журналисты «Фразы», авиакатастрофа произошла приблизительно в 17-00 в районе села Уланов, расположенного между населенными пунктами Бердичев и Хмельник.

Как сообщил Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook, самолет упал во время проведения учебно-тренировочного полета. К месту крушения была направлена поисково-спасательная группа, которая обнаружила тела двух погибших пилотов: полковника ВСУ Ивана Петренко и американского военнослужащего.

Позднее в сети было опубликовано видео последнего взлета разбившегося истребителя.

Как писала «Фраза», в Винницкой области разбился истребитель Су-27.