В Поместную Церковь перейдут «проблемные» священники УГКЦ, это будет очищение, - Борис Гудзяк

В Единую Поместную Церковь перейдут священники УГКЦ, «которые имеют дисциплинарные проблемы» и этот переход будет для УГКЦ — очищением. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил епископ УГКЦ, президент Украинского католического университета Борис Гудзяк.

Как пишет СПЖ, отношение греко-католиков к созданию ЕПЦ епископ охарактеризовал так: «Когда православные объединятся и будут готовы объединиться со Вселенской католической церковью, я готов уступить свой престол какому-нибудь епископу, который к такому объединению приобщается».

Как ранее сообщалось, инициативу по созданию Единой Поместной Церкви в Украине наиболее позитивно оценивают сторонники УГКЦ.

Также ранее сообщалось, что Варфоломей войдет в унию с католиками, а потом Ватикан будет выращивать в Украине религиозных фанатиков.

Напомним также, что хотя автокефалии еще нет, но главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки.