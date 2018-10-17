Большинство украинцев сомневаются в том, что автокефалия объединит страну, - соцопрос

Инициативу по созданию Единой Поместной Церкви в Украине наиболее позитивно оценивают сторонники УГКЦ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

64 % приверженцев УГКЦ положительно относятся к идее создания в Украине Единой Поместной Церкви. Из УПЦ КП 56% респондентов высказались в поддержку автокефалии, сообщает СПЖ.

При этом менее 40% респондентов считают, что создание ЕПЦ объединит страну. Большинство либо утверждают, что эта инициатива никак не повлияет на консолидацию общества, либо говорят о возможном расколе.

Наибольший уровень поддержки автокефалии на западе Украины (68%) и в центральной части страны (58%). В южных регионах сторонников идеи ЕПЦ не менее 45%, а в восточных — 37%.

Исследование проводилось с 27 сентября по 4 октября 2018 года. Всего было опрошено 2 000 человек.

Как ранее сообщалось, Варфоломей войдет в унию с католиками, а потом Ватикан будет выращивать в Украине религиозных фанатиков.

Напомним также, что хотя автокефалии еще нет, но главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки.