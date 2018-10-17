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Цель Константинопольского патриархата, чтобы в Украине не наступил мир, - Митрополит Митрофан

Цель Константинопольского патриархата, чтобы в Украине не наступил мир, - Митрополит Митрофан

Константинопольский Патриархат — это инструмент большой политической игры, цель которой заключается в том, чтобы в Украине не наступил мир. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил Митрополит Горловский и Славянский Митрофан.

«Вопрос предоставления автокефалии Украине — это вообще вопрос не церковный. В церковную жизнь очень грубо вмешались политики», отметил он.

Как сообщает Церквариум, Митрополит Митрофан сомневается в праве Вселенского патриархата принимать подобные решения на территории Украины, так как считает ее канонической территорией РПЦ: «Константинопольский Патриарх присвоил себе право единолично принимать такие решения на любой территории, в любой юрисдикции — вопреки тому, что наша Церковь соборная. Это большая проблема не только для православных христиан Украины, но и для мирового православия».

Как ранее сообщалось, Варфоломей войдет в унию с католиками, а потом Ватикан будет выращивать в Украине религиозных фанатиков.

Напомним также, что хотя автокефалии еще нет, но главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки.

Напомним, Турецкая православная церковь подала в суд на патриарха Варфоломея.
 

Напомним также, что в недавнем Заявлении Синода РПЦ отмечено лицемерие Константинополя.

Ранее сообщалось, что РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Как ранее сообщалось, Константинополь не дал Украине автокефалию.

Напомним также, что Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

Также ранее сообщалось, Константинополь, пока, не признавал патриаршество Филарета и для Варфоломея не существует никакой «Поместной Церкви».

Читайте на «Фразе» статью на эту тему: «Ватикан и униаты готовы начать религиозную войну в Украине. Им помогут Константинопольский патриархат и команда Драбинко».

Тэги: общество, мир, политика, война, новости православия

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