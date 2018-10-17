Цель Константинопольского патриархата, чтобы в Украине не наступил мир, - Митрополит Митрофан

Константинопольский Патриархат — это инструмент большой политической игры, цель которой заключается в том, чтобы в Украине не наступил мир. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил Митрополит Горловский и Славянский Митрофан.

«Вопрос предоставления автокефалии Украине — это вообще вопрос не церковный. В церковную жизнь очень грубо вмешались политики», отметил он.

Как сообщает Церквариум, Митрополит Митрофан сомневается в праве Вселенского патриархата принимать подобные решения на территории Украины, так как считает ее канонической территорией РПЦ: «Константинопольский Патриарх присвоил себе право единолично принимать такие решения на любой территории, в любой юрисдикции — вопреки тому, что наша Церковь соборная. Это большая проблема не только для православных христиан Украины, но и для мирового православия».

Как ранее сообщалось, Варфоломей войдет в унию с католиками, а потом Ватикан будет выращивать в Украине религиозных фанатиков.

Напомним также, что хотя автокефалии еще нет, но главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки.

Напомним , Турецкая православная церковь подала в суд на патриарха Варфоломея.