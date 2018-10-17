Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

«Керченский стрелок» учился на монтажника, поддерживал агрессию против Украины и «косплеил Колумбайн»

«Керченский стрелок» учился на монтажника, поддерживал агрессию против Украины и «косплеил Колумбайн»

Подозреваемый в совершении взрыва и убийстве 18 человек в колледже Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков был поклонником самопровозглашенных республик Донбасса и сторонником президента РФ Владимира Путина. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, он «ненавидел злых препоподов».

Как сообщает «Новое Время», агрессию России против Украины в 2014 году подозреваемый воспринял позитивно, о чем свидетельствуют записи на его странице «ВКонтакте».

В то же время издание подчеркивает, что в последние годы он перестал обновлять страницу,

Как сообщает РБК со ссылкой на знакомого Рослякова, пожелавшего остаться неизвестным, Владислав «очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им».

По данным Telegram-канала «112», за месяц до произошедшего Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрел к нему 150 патронов. Также здесь приводятся данные о зачислении преступника в техникум в 2015 году на специальность «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Между тем, пользователи соцсетей нашли сходство между случившимся и массовым убийством в школе «Колумбайн», осуществленным двумя школьниками старших классов с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств, произошедшее 20 апреля 1999 года в штате Колорадо, США.

Как сообщала «Фраза», 17 октября 2018 года мощный взрыв прогремел в столовой ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум». По предварительным данным, погибли 10 человек, еще несколько десятков получили различные ранения.

Позже стало известно, что вслед за взрывом последовала стрельба, количество жертв увеличилось до 18, а имя подозреваемого в совершении преступления — Владислав Росляков 1990 г. р.

Кроме того, в школе нашли еще одно взрывное устройство. А по данным заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгия Туки незадолго до взрыва свидетели видели у колледжа от 4 до 10 вооруженных людей. Прокуратура Автономной Республики Крым также открыла уголовное производство по по статье «Теракт».

Тэги: убийство, Крым, Россия, терроризм, Керчь, криминал, аннексия, соцсети

Комментарии

Колонка автора
17.10.18 08:12

Сборная Украины. А наши-то первые!

Автор: Андрей Шахов

Статьи

17.10.18 09:19

Четырежды нелегитимные выборы в ДНР

Автор: Семен Хавевер

Главная новость дня

Стало известно, кто устроил кровавую бойню в керченском колледже

Стало известно, кто устроил кровавую бойню в керченском колледже
17.10.18 15:46
921
Последние новости
17.10.18 17:28

В Поместную Церковь перейдут «проблемные» священники УГКЦ, это будет очищение, - Борис Гудзяк
17.10.18 17:15

Большинство украинцев сомневаются в том, что автокефалия объединит страну, - соцопрос
17.10.18 16:58

Лидер сборной Украины по футболу объяснил, почему общается с журналистами на русском языке
17.10.18 16:57

Цель Константинопольского патриархата, чтобы в Украине не наступил мир, - Митрополит Митрофан
17.10.18 16:45

«Керченский стрелок» учился на монтажника, поддерживал агрессию против Украины и «косплеил Колумбайн»
17.10.18 16:32

Американские спецслужбы рассказали о «гомосексуальных наклонностях» Гитлера
17.10.18 16:16

На месте взрыва в Керчи нашли еще одно взрывное устройство. Есть мнение, что террорист действовал не один
17.10.18 16:14

Глава УАПЦ решил поторговаться с Варфоломеем: мы вам собор - вы нам членство
17.10.18 16:02

Варфоломей войдет в унию с католиками, а потом Ватикан будет выращивать в Украине религиозных фанатиков, - эксперт
17.10.18 16:02

Ученые рассказали, без чего человек никогда не будет здоровым

Интервью

12.10.18 10:06

Бессонница, тревога и недосып. Невролог Наталья Павук рассказала, как справиться с нарушением сна

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Лидер сборной Украины по футболу объяснил, почему общается с журналистами на русском языке
Лидер сборной Украины по футболу объяснил, почему общается с журналистами на русском языке
Лидер сборной Украины по футболу объяснил, почему общается с журналистами на русском языке
Лидер сборной Украины по футболу объяснил, почему общается с журналистами на русском языке
Под Киевом произошло кровавое ДТП – погиб пешеход
Под Киевом произошло кровавое ДТП – погиб пешеход
«В основном пострадали дети»: 10 человек погибли в результате взрыва в керченском техникуме
«В основном пострадали дети»: 10 человек погибли в результате взрыва в керченском техникуме
Ученые назвали гриб площадью 37 га «самым большим организмом» в мире
Ученые назвали гриб площадью 37 га «самым большим организмом» в мире
В Канаде начали официально торговать травкой
В Канаде начали официально торговать травкой
Участники акции за высокие зарплаты в центре Киева облили нардепов некой вонючей субстанцией
Участники акции за высокие зарплаты в центре Киева облили нардепов некой вонючей субстанцией
Автокефалии еще нет, а главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки
Автокефалии еще нет, а главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки
Депутат Ляшко беременна от парламентария из БПП, – СМИ
Депутат Ляшко беременна от парламентария из БПП, – СМИ
На Сумщине «лопнуло» гигантское хранилище с кукурузой – засыпало целые улицы
На Сумщине «лопнуло» гигантское хранилище с кукурузой – засыпало целые улицы
Крушение поезда в Марокко: погибли люди, сотня пострадавших
Крушение поезда в Марокко: погибли люди, сотня пострадавших
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.