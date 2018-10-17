«Керченский стрелок» учился на монтажника, поддерживал агрессию против Украины и «косплеил Колумбайн»

Подозреваемый в совершении взрыва и убийстве 18 человек в колледже Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков был поклонником самопровозглашенных республик Донбасса и сторонником президента РФ Владимира Путина. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, он «ненавидел злых препоподов».

Как сообщает «Новое Время», агрессию России против Украины в 2014 году подозреваемый воспринял позитивно, о чем свидетельствуют записи на его странице «ВКонтакте».

В то же время издание подчеркивает, что в последние годы он перестал обновлять страницу,

Как сообщает РБК со ссылкой на знакомого Рослякова, пожелавшего остаться неизвестным, Владислав «очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им».

По данным Telegram-канала «112», за месяц до произошедшего Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрел к нему 150 патронов. Также здесь приводятся данные о зачислении преступника в техникум в 2015 году на специальность «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Между тем, пользователи соцсетей нашли сходство между случившимся и массовым убийством в школе «Колумбайн», осуществленным двумя школьниками старших классов с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств, произошедшее 20 апреля 1999 года в штате Колорадо, США.

Как сообщала «Фраза», 17 октября 2018 года мощный взрыв прогремел в столовой ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум». По предварительным данным, погибли 10 человек, еще несколько десятков получили различные ранения.

Позже стало известно, что вслед за взрывом последовала стрельба, количество жертв увеличилось до 18, а имя подозреваемого в совершении преступления — Владислав Росляков 1990 г. р.

Кроме того, в школе нашли еще одно взрывное устройство. А по данным заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгия Туки незадолго до взрыва свидетели видели у колледжа от 4 до 10 вооруженных людей. Прокуратура Автономной Республики Крым также открыла уголовное производство по по статье «Теракт».