Главные новости за 17 октября 2018 года

Стало известно, кто устроил кровавую бойню в керченском колледже. СМИ опубликовали фото подозреваемого в совершении взрыва на территории политехнического колледжа в аннексированной Керчи. Он покончил жизнь самоубийством.

В ВС ВСУ допускают, что пилот разбившегося под Винницей истребителя увел его от домов местных жителей. Разбившийся в Винницкой области во время учений «Чистое небо-2018» истребитель Су-27УБ принадлежал 831 бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области. В результате катастрофы погиб заместитель командира по авиации, заместитель главы Воздушного военного командования «Восток» Воздушных сил Вооруженных сил Украины Иван Петренко.

Смог в Киеве: жителей столицы попытались успокоить. Киевляне в последние дни наблюдают в городе смог. Населению столицы объяснили природу происхождения дымки.

Генпрокуратура Грузии обвинила Саакашвили в «санкционировании убийства» одиозного миллиардера. В Грузии против бывшего президента страны Михаила Саакашвили выдвинули серьезные обвинения. В Генеральной прокуратуре заявили, что экс-глава государства «санкционировал убийство» одиозного миллиардера Бадри Патаркацишвили.

Ночью у YouTube случился грандиозный сбой. У популярного видеохостинга YouTube случился грандиозный сбой в работе. У людей были проблемы с доступом.

В Канаде начали официально торговать травкой. В Канаде официально начали продавать марихуану. В стране вступил в силу закон, разрешающий свободное хранение и употребление марихуаны в рекреационных целях.