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Американские спецслужбы рассказали о «гомосексуальных наклонностях» Гитлера

Американские спецслужбы рассказали о «гомосексуальных наклонностях» Гитлера

В США рассказали о сексуальной ориентации бывшего нацистского лидера Адольфа Гитлера. Как выяснили журналисты «Фразы», в ЦРУ рассекретили специальный доклад.

Доклад написан на семидесяти страницах, ознакомиться с ним можно ТУТ.

Он был составлен в 1943 году антропологом Генри Филдом для Управления стратегических служб США. Документ основывается на исследовании друга Адольфа Гитлера в 1920-1930-е годы Эрнста Седжвика Ганфштенгля, позже покинувшего нацистскую Германию.

В нем, в частности, отмечается, что Адольф Гитлер имел «садомазохистские наклонности с уклоном к гомосексуализму в молодости».

В ЦРУ утверждают, что он также «испытывал сексуальное влечение к своему будущему заместителю Рудольфу Гессу после их совместного заключения в тюрьме в 1920-е годы». Рудольф Гесс, в свою очередь, «был гомосексуалом по прозвищу Фройлен Анна и имел привычку одеваться в женские наряды».

Также утверждается, что Адольф Гитлер «испытывал эстетическое наслаждение от наблюдения за молодыми юношами».

Сообщается, что, еще будучи молодым художником, в 1910-1913 годах он «жил в мужском пансионе в Вене, имевшем репутацию места, куда пожилые мужчины приходили в поисках молодых».

В докладе резюмируют, что в Адольфе Гитлере «сочеталась двойная сексуальная ориентация: он одновременно гомосексуал и гетеросексуал, социалист и ярый нацист, мужчина и женщина».

Как писала «Фраза», на марш УПА в Киеве приехали немецкие неонацисты.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий сделал неоднозначное заявление о нацистском лидере Адольфе Гитлере.

Тэги: мир, история, Адольф Гитлер, ЦРУ, нацизм

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