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На месте взрыва в Керчи нашли еще одно взрывное устройство. Есть мнение, что террорист действовал не один

На месте взрыва в Керчи нашли еще одно взрывное устройство. Есть мнение, что террорист действовал не один

Свидетели утверждают, что перед взрывом в политехническом колледже Керчи они видели вооруженных людей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука со ссылкой на собственные источники.

«По сообщениям самих крымчан, с которыми на постоянном контакте, речь идет о том, что были замечены внутри здания вооруженные люди, — заявил чиновник, подчеркнув, что люди находятся в состоянии шока. — Одни люди говорят, что четыре человека, другие говорили — 10».

Как сообщает «Интерфакс-Украина», он также добавил, что «по сведениям тех людей, которые были непосредственно внутри здания, произошло два взрыва: первый — глухой, не мощный, после этого прогремел мощный взрыв».

Ссылаясь на сведения жителей Керчи, министр также сообщил, что в городе введена операция «перехват», все выезды из Керчи заблокированы.

Информацию о том, что погибший на месте преступления 18-летний Владислав Росляков, который, по данным следствия, устроил стрельбу в колледже, мог быть не один, подтверждают и в Национальном антитеррористическом комитете, сообщает Lenta.ru.

Кроме того, как сообщает РБК, в колледже нашли еще одно взрывное устройство, однако где, не уточняется. Сейчас с ним работают взрывотехники.

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту взрыва по статье «Теракт».

Как сообщала «Фраза», 17 октября 2018 года мощный взрыв прогремел в столовой ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум». По предварительным данным, погибли 10 человек, еще несколько десятков получили различные ранения.

Позже стало известно, что вслед за взрывом последовала стрельба, количество жертв увеличилось до 18, а имя подозреваемого в совершении преступления — Владислав Росляков 1990 г. р.

Тэги: убийство, Крым, взрыв, терроризм, Керчь, криминал, Георгий Тука

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