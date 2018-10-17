Глава УАПЦ решил поторговаться с Варфоломеем: мы вам собор - вы нам членство

УАПЦ готова отдать Константинопольскому патриархату свой единственный кафедральный собор, но при одном условии. Об этом глава УАПЦ митрополит Макарий (Малетич) рассказал в интервью телеканалу ZIK.

«Когда еще не было экзархов здесь, в Украине, ко мне обратились из Вселенской Патриархии, — сообщил лидер автокефалов. — Патриарх Филарет согласился передать в управление Константинополю только Церковь Святой Троицы в Киево-Могилянской академии. Они отказались от этого и обратились ко мне, согласен ли я отдать Андреевскую церковь. Я сказал, что если УАПЦ будет входить в Поместную Православную Церковь, то мы согласны, не могу не быть последовательным. Когда я молюсь за Патриарха, то надо жертвовать один кафедральный собор, и мы этим жертвуем».

Митрополит Макарий подчеркнул, что он поднял этот вопрос и перед президентом Петром Порошенко: если УАПЦ отдает единственный кафедральный собор, то ей должны что-то дать взамен, сообщает СПЖ.

Как ранее сообщалось, Порошенко отдаст Константинопольскому патриарху безвозмездно, то есть – даром, знаменитую киевскую Андреевскую церковь.

Ранее также сообщалось, что Варфоломей войдет в унию с католиками, а потом Ватикан будет выращивать в Украине религиозных фанатиков.

Напомним также, что хотя автокефалии еще нет, но главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки.

Напомним , Турецкая православная церковь подала в суд на патриарха Варфоломея.