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Варфоломей войдет в унию с католиками, а потом Ватикан будет выращивать в Украине религиозных фанатиков, - эксперт

Варфоломей войдет в унию с католиками, а потом Ватикан будет выращивать в Украине религиозных фанатиков, - эксперт

Автокефалия Украины нужна для того, чтобы Варфоломей мог войти в унию с Ватиканом, передав под начало папы Римского украинскую «православную церковь». Такое мнение на своей странице в Фейсбуке высказал религиозный аналитик Александр Вознесенский.

«КонстП (Константинопольский патриархат — ред.) ворвался на Украину. Рассказывая байки о том, что он очень хочет независимости украинской церкви, тут же потребовал от УПЦ КП и УАПЦ каких-то кафедральных соборов. Сошлись пока что на Андреевском храме, который хотят отобрать у УАПЦ», — написал эксперт.

«Зачем КонстП сделал этот провокационный шаг, который напряг всех православных верующих во всем мире?.. КонстП быстрыми шагами идет в унию с Ватиканом и Варфоломей этого особо не скрывает. Но сам по себе КонстП не нужен Ватикану даже даром потому что пользы мало, а вой поднимется до небес. Но совсем другое дело, если КонстП уведет с собой в Унию многомиллионную Украину. За такое приданное Ватикан готов будет простить все моральное уродство невесты и тут же отгулять громкую свадьбу. Именно поэтому всю эту хренотень с продвижением темы автокефалии двигали именно люди из среды УГКЦ. Поэтому Варфоломей безусловно ведет себя как отморозок, но это отнюдь даже не треть той бездны, в которую бросают верующих Украины и дело навряд ли завершится без крупного кровопролития. Собственно, это одна из задач Ватикана — создать на Украине место для взращивания религиозных фанатиков, которые будут готовы убивать и умирать за веру, чтобы потом экспортировать это в другие страны для смены неугодных правительств», — считает аналитик.

При это Вознесенский считает: «Нельзя соединить несоединимое. УАПЦ и УПЦ КП не объединятся никогда и ни за что. И все это по той простой причине, что уровень „христианской любви“ в этих раскольнических структурах так зашкаливает, что они при мыслях друг о друге непроизвольно скрежещут зубами. То есть никакой „единой церкви“ не будет».

Читайте на «Фразе» статью на эту тему: «Ватикан и униаты готовы начать религиозную войну в Украине. Им помогут Константинопольский патриархат и команда Драбинко».

Тэги: общество, политика, католичество, Константинопольский патриархат

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