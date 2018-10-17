Ученые рассказали, без чего человек никогда не будет здоровым

Ученые назвали главное условие для крепкого здоровья и долголетия. Как выяснили журналисты «Фразы», исследованиями поделились специалисты из научно-исследовательского института при детской больнице в Окленде (США).

Как пишет MedicalXpress, главное условие для всех людей – это правильная «комбинация» в нашем рационе минералов и витаминов.

Ученые говорят, что «химические соединения в нашем организме должны содержаться на оптимальном уровне, что обеспечит более длинную жизнь и крепкое здоровье». В свою очередь, «при дефиците витаминов и минералов организм направляет их на поддержание самых важных функций, пренебрегая остальными».

Например, как заявляют исследователи, дефицит витамина К и селена «влияет на снижение выработки ферментов, способствующих здоровью артерий, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний».

Людей призывают также принимать аскорбиновою кислоту, таурин, эрготионеин, каротиноиды лютеин, зеаксантин, ликопен, - и -каротин, -криптоксантин и астаксантин.

Как писала «Фраза», ранее ученые объяснили, что люди с возрастом сходят с ума из-за мутации, а также назвали диету, полезную для мозгов.