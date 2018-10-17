Трамп обрушился с угрозами на... Гондурас

Президент США Дональд Трамп угрожает прекратить оказывать финансовую помощь Гондурасу, если не будет решена проблема с потоком нелегальных мигрантов оттуда. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Соединенные Штаты со всей ответственностью проинформировали президента Гондураса, что если этот целый караван людей, идущий в сторону США, не остановится и не будет возвращен в Гондурас, мы немедленно лишим Гондурас денежной и другой помощи», — написал американский лидер.

Как сообщает Reuters, около 3 тыс. мигрантов перешли границу Гондураса и Гватемалы 15 октября и двигаются на север в сторону Мексики. Позднее к ним присоединились еще примерно 1,3 тыс. человек. Власти обеих стран призвали участников «Марша мигрантов» вернуться домой.

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес даже заявил накануне, что часть из них согласились и теперь получат поддержку правительства. При этом он не уточнил, о каком количестве людей идет речь.

В свою очередь полиция Гватемалы не смогла остановить гондурасцев, цель которых — попасть в США или попросить убежища у мексиканских властей. Однако им удалось задержать одного из организаторов «Марша», бывшего депутата Бартоло Фуэнтеса за «не соблюдение иммиграционных правил Гватемалы». В ближайшие часы его обещают депортировать обратно в Гондурас.

«Нас не интересует, что говорит Трамп, — заявил Фуэнтес незадолго до своего ареста. — Эти люди бегут. Эти люди не туристы».

Повальная нищета и высокий уровень преступности толкает тысячи жителей Центральной Америки, преимущественно из Сальвадора, Гондураса и Гватемалы, на то, чтобы оставить дома и совершить тяжелое путешествие на север, в Мексику и Соединенные Штаты в поисках лучшей жизни.

Силовики заблокировали дорогу на границе между Гондурасом и Гватемалой в Агуа-Кальенте, однако признают, что им не удается сдержать толпу.

Отметим, что между Гватемалой, Гондурасом, Сальвадором и Никарагуа существует безвизовый режим. Однако это не относится к Мексике.

Как сообщала «Фраза», 30 сентября 2014 года президент США Барак Обама поручил госсекретарю США Джону Керри рассмотреть возможность дополнительной помощи на сумму в 123 миллиона долларов десяти странам, среди которых оказались Гондурас и Украина.