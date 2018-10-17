Илон Маск таки уходит из Tesla после скандала

Миллиардер Илон Маск покидает руководство компании Tesla как минимум на три года. Как выяснили журналисты «Фразы», это стало результатом «мирового соглашения» с американским правосудием.

Как передает «Радио Свобода», федеральный судья окружного суда Нью-Йорка одобрил мировое соглашение, которое было заключено в сентябре между Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Совет директоров компании Илон Маск должен покинуть в течение 45 дней. При этом он сохранил за собой должность генерального директора Tesla, но не сможет публиковать заявления о ней без одобрения руководства.

Также Илон Маск заплатит двадцать миллионов долларов штрафа. Такой же штраф наложен на саму компанию.

Скандал вспыхнул после того, как в августе у себя в Twitter Илон Маск сообщил, что «обеспечил финансирование для выкупа акций Tesla в свободном обращении по цене 420 долларов единицу». Позже он сообщил, «что окончательное решение по этому поводу не принято», а после встречи с инвесторами и вовсе отказался от этой идеи. Комиссия по ценным бумагам сочла, что Маск дезинформирует акционеров, так как он не обсуждал с ними условия сделки. Регулятор начал расследование в отношении предпринимателя. Впоследствии глава Tesla заявил, что компания останется публичной компанией, однако дело закрыто не было.

Как писала «Фраза», ранее Илону Маску выдвинули серьезные обвинения в США.

Также недавно Илон Маск обвалил акции Tesla в прямом эфире.