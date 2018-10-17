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Илон Маск таки уходит из Tesla после скандала

Илон Маск таки уходит из Tesla после скандала

Миллиардер Илон Маск покидает руководство компании Tesla как минимум на три года. Как выяснили журналисты «Фразы», это стало результатом «мирового соглашения» с американским правосудием.

Как передает «Радио Свобода», федеральный судья окружного суда Нью-Йорка одобрил мировое соглашение, которое было заключено в сентябре между Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Совет директоров компании Илон Маск должен покинуть в течение 45 дней. При этом он сохранил за собой должность генерального директора Tesla, но не сможет публиковать заявления о ней без одобрения руководства.

Также Илон Маск заплатит двадцать миллионов долларов штрафа. Такой же штраф наложен на саму компанию.

Скандал вспыхнул после того, как в августе у себя в Twitter Илон Маск сообщил, что «обеспечил финансирование для выкупа акций Tesla в свободном обращении по цене 420 долларов единицу». Позже он сообщил, «что окончательное решение по этому поводу не принято», а после встречи с инвесторами и вовсе отказался от этой идеи. Комиссия по ценным бумагам сочла, что Маск дезинформирует акционеров, так как он не обсуждал с ними условия сделки. Регулятор начал расследование в отношении предпринимателя. Впоследствии глава Tesla заявил, что компания останется публичной компанией, однако дело закрыто не было.

Как писала «Фраза», ранее Илону Маску выдвинули серьезные обвинения в США.

Также недавно Илон Маск обвалил акции Tesla в прямом эфире.

Тэги: мир, скандал, Илон Маск, Tesla

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