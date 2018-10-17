В Мелитополе бывший участковый в припадке зарезал малолетнего сына

Житель Мелитополя напал с ножом на спящего 9-летнего сына, в результате чего мальчик умер в реанимации. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

В частности, как сообщается, в ночь на вторник, 16 октября, в Мелитопольский отдел полиции поступило сообщение о том, что в реанимацию городской больницы с ножевым ранением грудной клетки доставлен мальчик 2009 г. р. От тяжелых ранений ребенок скончался.

Как установило следствие, преступление совершил 34-летний отец ребенка в порыве шизофренического приступа. При этом пострадала также престарелая мать злоумышленника. После чего он попробовал совершить суицид, но лишь ранил себя ножом.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на местные СМИ, мужчина был в разводе с матерью ребенка и воспитывал его сам. Кроме того, утверждается, что в свое время он был сотрудником МВД и работал участковым. Однако это было еще 13 лет назад и проработав полтора года он уволился по собственному желанию.

Как сообщала «Фраза», 15 октября 2018 года в Богородчанское отделение полиции Ивано-Франковской области позвонила жительница одного из сел и сообщила об убийстве своего новорожденного ребенка. По информации правоохранителей, сразу после родов на территории своего дома женщина нанесла маленькому сыну около четырех ударов ножом в область шеи, в результате чего младенец скончался.

Напомним, 3 августа 2009 года в Ивано-Франковске 32-летний психически больной мужчина в состоянии обострения болезни причинил ножевые ранения женщине и ее 8-летнему ребенку, которые в то время возвращались из магазина. Ребенок умер на месте происшествия.

1 февраля 2014 года в Киеве двухлетний мальчик умер от многочисленных травм, нанесенных ему сожителем матери.