Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В Мелитополе бывший участковый в припадке зарезал малолетнего сына

В Мелитополе бывший участковый в припадке зарезал малолетнего сына

Житель Мелитополя напал с ножом на спящего 9-летнего сына, в результате чего мальчик умер в реанимации. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

В частности, как сообщается, в ночь на вторник, 16 октября, в Мелитопольский отдел полиции поступило сообщение о том, что в реанимацию городской больницы с ножевым ранением грудной клетки доставлен мальчик 2009 г. р. От тяжелых ранений ребенок скончался.

Как установило следствие, преступление совершил 34-летний отец ребенка в порыве шизофренического приступа. При этом пострадала также престарелая мать злоумышленника. После чего он попробовал совершить суицид, но лишь ранил себя ножом.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на местные СМИ, мужчина был в разводе с матерью ребенка и воспитывал его сам. Кроме того, утверждается, что в свое время он был сотрудником МВД и работал участковым. Однако это было еще 13 лет назад и проработав полтора года он уволился по собственному желанию.

Как сообщала «Фраза», 15 октября 2018 года в Богородчанское отделение полиции Ивано-Франковской области позвонила жительница одного из сел и сообщила об убийстве своего новорожденного ребенка. По информации правоохранителей, сразу после родов на территории своего дома женщина нанесла маленькому сыну около четырех ударов ножом в область шеи, в результате чего младенец скончался.

Напомним, 3 августа 2009 года в Ивано-Франковске 32-летний психически больной мужчина в состоянии обострения болезни причинил ножевые ранения женщине и ее 8-летнему ребенку, которые в то время возвращались из магазина. Ребенок умер на месте происшествия.

1 февраля 2014 года в Киеве двухлетний мальчик умер от многочисленных травм, нанесенных ему сожителем матери.

Тэги: убийство, Запорожская область, отец, сын, криминал, Мелитополь, Национальная полиция Украины

Комментарии

Колонка автора
17.10.18 08:12

Сборная Украины. А наши-то первые!

Автор: Андрей Шахов

Статьи

17.10.18 09:19

Четырежды нелегитимные выборы в ДНР

Автор: Семен Хавевер

Главная новость дня

Взрыв в Керчи: В России заговорили о новом Беслане и «татарине», который «добивал раненых»

Взрыв в Керчи: В России заговорили о новом Беслане и «татарине», который «добивал раненых»
17.10.18 14:42
Последние новости
17.10.18 14:42

Взрыв в Керчи: В России заговорили о новом Беслане и «татарине», который «добивал раненых»
17.10.18 14:36

Смог в Киеве: жителей столицы попытались успокоить
17.10.18 14:10

Под Киевом произошло кровавое ДТП – погиб пешеход
17.10.18 14:08

«В основном пострадали дети»: 10 человек погибли в результате взрыва в керченском техникуме
17.10.18 13:30

Ученые назвали гриб площадью 37 га «самым большим организмом» в мире
17.10.18 13:16

Трамп обрушился с угрозами на... Гондурас
17.10.18 12:28

В Канаде начали официально торговать травкой
17.10.18 12:13

Участники акции за высокие зарплаты в центре Киева облили нардепов некой вонючей субстанцией
17.10.18 12:11

Илон Маск таки уходит из Tesla после скандала
17.10.18 11:47

Автокефалии еще нет, а главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки

Интервью

12.10.18 10:06

Бессонница, тревога и недосып. Невролог Наталья Павук рассказала, как справиться с нарушением сна

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Под Киевом произошло кровавое ДТП – погиб пешеход
Под Киевом произошло кровавое ДТП – погиб пешеход
Под Киевом произошло кровавое ДТП – погиб пешеход
Под Киевом произошло кровавое ДТП – погиб пешеход
«В основном пострадали дети»: 10 человек погибли в результате взрыва в керченском техникуме
«В основном пострадали дети»: 10 человек погибли в результате взрыва в керченском техникуме
Ученые назвали гриб площадью 37 га «самым большим организмом» в мире
Ученые назвали гриб площадью 37 га «самым большим организмом» в мире
В Канаде начали официально торговать травкой
В Канаде начали официально торговать травкой
Участники акции за высокие зарплаты в центре Киева облили нардепов некой вонючей субстанцией
Участники акции за высокие зарплаты в центре Киева облили нардепов некой вонючей субстанцией
Автокефалии еще нет, а главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки
Автокефалии еще нет, а главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки
Депутат Ляшко беременна от парламентария из БПП, – СМИ
Депутат Ляшко беременна от парламентария из БПП, – СМИ
На Сумщине «лопнуло» гигантское хранилище с кукурузой – засыпало целые улицы
На Сумщине «лопнуло» гигантское хранилище с кукурузой – засыпало целые улицы
Крушение поезда в Марокко: погибли люди, сотня пострадавших
Крушение поезда в Марокко: погибли люди, сотня пострадавших
На марш УПА в Киеве приехали немецкие неонацисты, – СМИ
На марш УПА в Киеве приехали немецкие неонацисты, – СМИ
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.