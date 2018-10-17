Букеровскую премию вручили североирландской писательнице за «необыкновенно оригинальный» роман о 1970-х

В Лондоне была вручена литературная Букеровская премия. Как выяснили журналисты «Фразы», ее получила 56-летняя британка Анна Бернс за роман «Молочник».

Комитет премии отметил, что история, написанная от лица восемнадцатилетней девушки в Северной Ирландии 1970-х годов, получилась «необыкновенно оригинальной».

В жюри добавили, что «никто из нас никогда не читал ничего подобного».

Сама Анна Бернс родилась в Северной Ирландии, и ее роман во многом можно считать автобиографичным. Она стала первой представительницей Северной Ирландии, получившей Букеровскую премию.

Также на Букеровскую премию в 2018 году претендовали британцы Дейзи Джонсон и Робин Робертсон, американцы Рейчел Кушнер и Ричард Пауэрс, а также канадская писательница Эси Эдугян.

Букеровскую премию вручают с 1969 года. До 2014 года ее могли получить только граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. После этого правило изменили: теперь, чтобы получить Букеровскую премию, писатель должен написать роман на английском языке, а также опубликовать его в Великобритании в отчетный год.

Как писала «Фраза», Нобелевская лауреатка отменила выступление в Одессе из-за странных угроз.

Ранее главный виновник отмены Нобелевской премии по литературе сел в тюрьму за изнасилование.

Также недавно в Лондоне скончался Нобелевский лауреат по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол.