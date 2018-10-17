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В ВС ВСУ допускают, что пилот разбившегося под Винницей истребителя увел его от домов местных жителей

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Разбившийся в Винницкой области во время учений «Чистое небо-2018» истребитель Су-27УБ принадлежал 831 бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате катастрофы погиб заместитель командира по авиации, заместитель главы Воздушного военного командования «Восток» Воздушных сил Вооруженных сил Украины Иван Петренко.

По словам и. о. руководителя пресс-центра командования Воздушных сил Украины Дмитрия Струтинского, бортовой номер самолета, который разбился — 70. Именно этот самолет можно видеть на официальной странице 831 бригады тактической авиации из Миргорода в Facebook в фоторепортаже об учениях «Чистое небо-2018».

В свою очередь, командир Воздушного командования «Восток», генерал Олег Струцинский сообщил в комментарии «Громадському», что жертвой катастрофы стал заместитель командира по авиации командования «Восток», полковник Иван Петренко. По его словам, погибший был летчиком 1 класса, а «вылет был ознакомительный, не самый сложный».

«Я пока не могу сказать о причинах, со слов очевидцев лишь известно, что самолет был на низкий высоте, врезался в землю и затем загорелся», — рассказал Струцинский, подчеркнув, что исключает версию о неисправности машины, так как все самолеты перед началом учений тщательно проверялись.

Версия об ошибке пилота по мнению генерала также маловероятна, так как «это подготовленный пилот».

В свою очередь, коллеги Петренко подтвердили, что это был один из лучших летчиков: «таких пилотов, возможно, осталось 40-50 на всю Украину».

По данным издания, он участвовал в боевых действиях на Донбассе, а в последнее время жил и служил в Днепре.

Информацию о гибели Петренко подтверждает также Командование ВС ВСУ на официальной странице в Facebook. При этом информацию о втором погибшем пообещали предоставить позже. По некоторым данным, это представитель Национальной гвардии США.

Военные также отметили, что, по словам очевидцев катастрофы, самолет начал терять высоту и пилоты не катапультировались, вероятно, чтобы не дать истребителю упасть на жилые дома.

«Совместным руководством учений „Чистое небо-2018“ принято решение о продлении полетов всех типов авиатехники», — также говорится в сообщении командования.

Как сообщала «Фраза», 16 октября 2018 года в районе села Уланов, расположенного между населенными пунктами Бердичев и Хмельник Винницкой области потерпел крушение истребитель Су-27Б. Вскоре на месте катастрофы были найдены тела двух летчиков, которые, по какой-то причине, не стали катапультироваться.

Вскоре командование ВВС США в Европе и Африке подтвердило информацию о том, что в инцидент был «вовлечен» американский военнослужащий. Однако, каким образом, и кто это, до сих пор не известно.

Тэги: авиакатастрофа, происшествие, Вооруженные Силы Украины, армия, учения, Винницкая область

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