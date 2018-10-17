Ночью у YouTube случился грандиозный сбой

У популярного видеохостинга YouTube случился грандиозный сбой в работе. Как выяснили журналисты «Фразы», произошел он минувшей ночью.

Как сообщает портал Downdetector, проблемы с доступом к сервису и его работой наблюдались во всех уголках мира, поэтому сбой вряд ли можно объяснить локальной проблемой YouTube.

Сообщается, что примерно 43% людей не могли нормально смотреть видео из-за постоянных перебоев картинки или звука, а еще 37% пользователей и вовсе не смогли зайти на сервис.

Кроме этого, у 19% людей возникли проблемы с авторизацией на YouTube.

В YouTube оперативно отреагировали на проблему. Там сообщили следующее: «Спасибо за ваши сообщения о проблемах с доступом к YouTube, YouTube TV и YouTube Music, мы работаем над решением этой проблемы и сообщим вам, как только исправим ее».

Позже там заявили, что проблема была устранена.

Как писала «Фраза», в начале сентября у пользователей популярных социальных сетей Instagram и Facebook, а также у тех, у кого есть мессенджер WhatsApp, возникли проблемы с доступом.

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