В Киеве зафиксирована аномальная осенняя жара. Синоптики говорят о новом температурном рекорде

Теплый октябрь в Киеве принес новый температурный рекорд. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили в Гидрометцентре Украины.

По данным синоптиков, рекорд был установлен накануне во вторник, 16 октября.

Сообщается, что на день, 15-00, температура воздуха в столице прогрелась до 23 градусов.

Это самый высокий показатель с 1916 года – тогда температура составила 22,3 градуса.

Как писала «Фраза», синоптики заверили, что тепло продолжит радовать украинцев и на этой неделе.

Ранее еще в сентябре в Украине выпал первый снег.