Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Сборная Украины по футболу досрочно выиграла свою группу в Лиге наций

Сборная Украины по футболу досрочно выиграла свою группу в Лиге наций

Сегодня, 16 октября, сборная Украины в Харькове провела свой третий матч в Лиге наций. Как передает корреспондент «Фразы» с места событий, соперниками нашей команды была сборная Чехии, которую подопечные Андрея Шевченко в первом туре обыграли на выезде со счетом 2:1.

Перед этим поединком наши ребята имели прекрасное настроение, ведь после двух туров за плечами у них был багаж в шесть очков, в то время как у чехов всего три, а у словаком – и вовсе ноль. Поэтому даже ничья в Харькове гарантировала нашей сборной первое место в группе.

Начали обе команды довольно живо, никто не собирался отсиживаться в обороне. И все же побольше опасности было именно у ворот гостей. Дважды был близок к успеху Яремчук, но дважды мяч после его ударов разминался с воротам в считанных сантиметрах. Неплохо бил Коноплянка, пристреливался издали Малиновский, но в завершающей стадии атаки украинцам немного не хватало точности. И все же именно Малиновский перед самым свистком на перерыв из-за пределов штрафной отправил мяч точно в угол, выведя свою команду вперед.

Справедливости ради отметим, что еще при счете 0:0 великолепный шанс имел Янкто, но он не сумел переиграть Пятова в очной дуэли.

Вторая половина встречи прошла не менее живо. Чехи пытались сравнять счет, а украинцы частенько ловили их на контратаках, но ни Ярмоленко, ни Цыганков свои моменты не использовали.

Как бы то ни было, а до финального свистка счет на табло не изменился – победа Украины со счетом 1:0, а это означает, что мы досрочно выиграли свою группу, и в следующем розыгрыше будем выступать в элитном дивизионе.

Последний матч со Словакией будет для нашей команды как товарищеский.

Ранее «Фраза» сообщала, что в первом матче украинцы на выезде обыграли чехов со счетом 2:1.

Во втором матче наша команда дома обыграла Словакию со счетом 1:0.

Тэги: футбол, сборная Украины, Европа, спорт, Лига наций

Комментарии

Колонка автора
12.10.18 09:49

Workout: не всё новомодное ново и модно

Автор: Александр Карпец

Статьи

16.10.18 09:05

Страна бесноватых шпрехенфюреров

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Сборная Украины по футболу досрочно выиграла свою группу в Лиге наций

Сборная Украины по футболу досрочно выиграла свою группу в Лиге наций
16.10.18 23:40
352
Последние новости
16.10.18 23:40

Сборная Украины по футболу досрочно выиграла свою группу в Лиге наций
16.10.18 22:51

Катастрофа Су-27: найден американский «след»
16.10.18 21:44

Скончался легендарный игрок и тренер «Динамо»
16.10.18 21:08

РосСМИ рассказали, чем питается Сенцов и сколько весит сегодня. Но родные не верят
16.10.18 20:22

Турецкая православная церковь подала в суд на патриарха Варфоломея. Из-за Украины
16.10.18 20:13

В Винницкой области разбился истребитель: стала известна судьба пилотов
16.10.18 19:31

Главные новости за 16 октября 2018 года
16.10.18 16:50

Ученые объяснили, что люди с возрастом сходят с ума из-за мутации
16.10.18 16:27

Во Франции задержали высокопоставленного украинца, который вел роскошный образ жизни, прикидываясь мертвым
16.10.18 16:18

В России обозвали Маяковского «первым рэпером»

Интервью

12.10.18 10:06

Бессонница, тревога и недосып. Невролог Наталья Павук рассказала, как справиться с нарушением сна

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Винницкой области разбился истребитель: стала известна судьба пилотов
В Винницкой области разбился истребитель: стала известна судьба пилотов
В Винницкой области разбился истребитель: стала известна судьба пилотов
В Винницкой области разбился истребитель: стала известна судьба пилотов
В Канаде хулиган прыгнул в аквариум с акулами, после чего сбежал от полиции
В Канаде хулиган прыгнул в аквариум с акулами, после чего сбежал от полиции
В Норвегии прямо посреди поля обнаружили 20-метровый корабль викингов
В Норвегии прямо посреди поля обнаружили 20-метровый корабль викингов
Непогода в Индии унесла уже десятки жизней. Появилось видео стихии
Непогода в Индии унесла уже десятки жизней. Появилось видео стихии
Матиос рассказал о двух загадочных обстоятельствах в деле о взрывах на арсенале под Черниговом
Матиос рассказал о двух загадочных обстоятельствах в деле о взрывах на арсенале под Черниговом
На заводе Ахметова и Новинского столкнулись два поезда. Жертв избежать не удалось
На заводе Ахметова и Новинского столкнулись два поезда. Жертв избежать не удалось
Ночью в Киеве разбилось авто с дипломатическими номерами
Ночью в Киеве разбилось авто с дипломатическими номерами
В Одесской области зафиксирована новая вспышка сибирской язвы – целое село закрыли на карантин
В Одесской области зафиксирована новая вспышка сибирской язвы – целое село закрыли на карантин
Жертвами огненного ЧП на нефтепроводе в Нигерии стали десятки людей
Жертвами огненного ЧП на нефтепроводе в Нигерии стали десятки людей
В Киеве произошла кровавая межнациональная драка на ножах со стрельбой
В Киеве произошла кровавая межнациональная драка на ножах со стрельбой
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.