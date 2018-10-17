Сборная Украины по футболу досрочно выиграла свою группу в Лиге наций

Сегодня, 16 октября, сборная Украины в Харькове провела свой третий матч в Лиге наций. Как передает корреспондент «Фразы» с места событий, соперниками нашей команды была сборная Чехии, которую подопечные Андрея Шевченко в первом туре обыграли на выезде со счетом 2:1.

Перед этим поединком наши ребята имели прекрасное настроение, ведь после двух туров за плечами у них был багаж в шесть очков, в то время как у чехов всего три, а у словаком – и вовсе ноль. Поэтому даже ничья в Харькове гарантировала нашей сборной первое место в группе.

Начали обе команды довольно живо, никто не собирался отсиживаться в обороне. И все же побольше опасности было именно у ворот гостей. Дважды был близок к успеху Яремчук, но дважды мяч после его ударов разминался с воротам в считанных сантиметрах. Неплохо бил Коноплянка, пристреливался издали Малиновский, но в завершающей стадии атаки украинцам немного не хватало точности. И все же именно Малиновский перед самым свистком на перерыв из-за пределов штрафной отправил мяч точно в угол, выведя свою команду вперед.

Справедливости ради отметим, что еще при счете 0:0 великолепный шанс имел Янкто, но он не сумел переиграть Пятова в очной дуэли.

Вторая половина встречи прошла не менее живо. Чехи пытались сравнять счет, а украинцы частенько ловили их на контратаках, но ни Ярмоленко, ни Цыганков свои моменты не использовали.

Как бы то ни было, а до финального свистка счет на табло не изменился – победа Украины со счетом 1:0, а это означает, что мы досрочно выиграли свою группу, и в следующем розыгрыше будем выступать в элитном дивизионе.

Последний матч со Словакией будет для нашей команды как товарищеский.

Ранее «Фраза» сообщала, что в первом матче украинцы на выезде обыграли чехов со счетом 2:1.

Во втором матче наша команда дома обыграла Словакию со счетом 1:0.