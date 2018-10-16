Катастрофа Су-27: найден американский «след»

Во вторник, 16 октября, в Винницкой области потерпел крушение истребитель Су-27Б. Как выяснили журналисты «Фразы», авиакатастрофа произошла приблизительно в 17-00 в районе села Уланов, расположенного между населенными пунктами Бердичев и Хмельник.

Как сообщил Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook, самолет упал во время проведения учебно-тренировочного полета. Двое пилотов погибли. К месту крушения была направлена поисково-спасательная группа.

В свою очередь, российское агентство «Интерфакс» сообщило, ссылаясь на командование ВВС США в Европе и Африке, что в инцидент был «вовлечен» американский военнослужащий.

«Мы видели сообщения, в которых говорилось о жертве из США, и можем подтвердить, что в инцидент был вовлечен американский военнослужащий», — приводит «Интерфакс» сообщение американского командования.

Как писала «Фраза», в Винницкой области разбился истребитель Су-27.