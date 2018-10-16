Скончался легендарный игрок и тренер «Динамо»

Во вторник, 16 октября, скончался бывший тренер киевского «Динамо» Олег Петрович Базилевич. Как выяснили журналисты «Фразы», сердце выдающегося футбольного специалиста перестало биться на 81-м году жизни.

О смерти Олега Петровича сообщила пресс-служба ФК «Динамо» (Киев) на своей странице в Facebook. Отмечается, что столичному клубу Олег Базилевич посвятил лучшие свои годы: как в качестве футболиста, так и тренера. Будучи игроком, с 1956 по 1965 гг. он провел за «бело-синих» 161 матч и забил 53 гола. В 1961-м году стал победителем союзного первенства, а в 1964-м ‒ поднял над головой Кубок СССР.

В качестве тренера ‒ вместе с Валерием Лобановским возглавлял знаменитое киевское «Динамо» 70-х. Добился побед в двух союзных чемпионатах (1974, 1975), Кубке СССР (1974), Кубке Обладателей Кубков (1975) и Суперкубке Европы (1975).