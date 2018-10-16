РосСМИ рассказали, чем питается Сенцов и сколько весит сегодня. Но родные не верят

В России опровергли слухи о госпитализации Олега Сенцова. Как выяснили журналисты «Фразы», российские должностные лица заверяют общественность, что с украинским режиссером всё в порядке и он идет на поправку.

Как рассказал агентству ТАСС замдиректора ФСИН России Валерий Максименко, прекративший голодовку Олег Сенцов питается по специальной индивидуальной диете, а так же принимает водные процедуры.

Валерий Максименко сообщил детали меню украинского режиссера на сегодня, 16 октября. В частности, на завтрак подавалась овсянка, йогурт и паровые мясные «шарики». На обед: суп на мясном бульоне, а так же пюре с паровой говядиной и овощами. На ужин: рыба с диетическим соусом, гречневая каша и салат.

Так же Валерий Максименко сообщил результат утреннего взвешивания Олега Сенцова. По его данным, вес украинца составляет 80,2 кг.

Кроме того, по словам чиновника, процесс реабилитации и восстановления здоровья режиссера идет хорошо и врачи очень довольны. «Все органы работают хорошо», ‒ сказал Валерий Максименко.

В то же время, сестра Олега Сенцова ‒ Наталья Каплан ‒ на своей странице в Facebook сообщила, что ее брату стало намного хуже. По ее словам, к гипоксии, анемии и дистрофии, которые ранее были выявлены у Сенцова, добавились аритмия и ишемия. Кроме того, не добавляют здоровья режиссеру камни в почках, увеличение печени, проблемы с кишечником и мозгом.

Как писала «Фраза», Денисова подтвердила, что Сенцов прекратил голодовку. И объяснила, что это значит.

Ранее сообщалось, что за время «лечебного голодания» Олег Сенцов похудел на 13 килограммов