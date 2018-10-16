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Турецкая православная церковь подала в суд на патриарха Варфоломея. Из-за Украины

Турецкая православная церковь подала в суд на патриарха Варфоломея. Из-за Украины

Турецкая православная церковь (ТПЦ) обратилась в суд с иском против Константинопольского патриархата и патриарха Варфоломея. Как выяснили журналисты «Фразы», пресс-секретарь патриархата ТПЦ Севги Эренерол заявил, что иск вызван решением приступить к предоставлению автокефалии украинской церкви.

«У Варфоломея нет полномочий отправлять своих экзархов в Украину и давать автокефалию ее церкви. Статус Константинопольского патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков», — сказала Эренерол. Она также заявила, что Варфоломей превысил свои полномочия, пишет Рамблер-Новости.

Турецкая правослевная церковь — неканоническая православная структура. Она была создана в 1921–1922 годах православными христианами Турции и получила официальное признание турецкого правительства.

Напомним, в недавнем Заявлении Синода РПЦ отмечено лицемерие Константинополя.

Ранее сообщалось, что РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Напомним, ранее сообщалось, что РПЦ может признать Константинопольский патриархат еретиками и раскольникам, а также создать Турецкую православную церковь.

Ранее также сообщалось, что на патриарха Варфоломея может быть наложена анафема.

Как ранее сообщалось, Константинополь не дал Украине автокефалию.

Напомним также, что Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

Также ранее сообщалось, Константинополь, пока, не признавал патриаршество Филарета и для Варфоломея не существует никакой «Поместной Церкви».

Читайте на «Фразе» статью на эту тему: «Ватикан и униаты готовы начать религиозную войну в Украине. Им помогут Константинопольский патриархат и команда Драбинко».

Тэги: суд, общество, мир, Турция, политика, новости православия

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