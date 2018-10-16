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Главные новости за 16 октября 2018 года

Главные новости за 16 октября 2018 года

Матиос рассказал о двух загадочных обстоятельствах в деле о взрывах на арсенале под Черниговом. В момент начала взрывов на арсенале № 6 вблизи Ични Черниговской области в зоне контроля зафиксирована работа неидентифицированного мобильного телефона. По мнению Главного военного прокурора Анатолия Матиоса, его могли использовать для приведения взрывного устройства в действие. «Спецслужбами установлено, что в момент начала взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без IMEI кода, то есть который невозможно идентифицировать. Он был единственным на этой территории», — рассказал прокурор, подчеркнув, что после осмотра места, где сработало первое взрывное устройство, эксперты обнаружили характерные следы, схожие с теми, которые были зафиксированы после инцидентов в Калиновке и Балаклее.

Во Франции задержали высокопоставленного украинца, который вел роскошный образ жизни, прикидываясь мертвым. Во Франции по подозрению в мошенничестве задержан «высокопоставленный беглец» из Украины. Как сообщает Европол, задержание украинца, «который роскошно жил во Франции», произошло в Бургундии, вблизи Дижона, еще 5 октября. Вместе с ним по делу о международном мошенничестве и отмывании денег были задержаны трое сообщников. Также арестовано имущество на 4,6 миллиона евро, включая замок во Франции, Rolls Royce Phantom и три произведения искусства Сальвадора Дали.

Кучму таки убрали из Минских переговоров. Его заменит видный дипломат времен Януковича. Второго президента Украины Леонида Кучму убирают из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минских переговорах. Его заменил советник президента Петра Порошенко — Руслан Демченко. Как заявила первый вице-спикер Верховной Рады во вторник, 16 октября, «сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы, а также рабочих подгрупп в Минске».

На заводе Ахметова и Новинского столкнулись два поезда. Жертв избежать не удалось. В Кривом Роге на территории Анновского карьера «Северного горно-обогатительного комбината» столкнулись два локомотива. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области. В частности, как сообщается, ранним утром 16 октября оперативный дежурный Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС сообщил об инциденте, который произошел неподалеку от железнодорожной станции «Южная».

В Одесской области зафиксирована новая вспышка сибирской язвы — целое село закрыли на карантин. В Одесской области зафиксирована новая вспышка сибирской язвы. Опасную заразу обнаружили в селе Николаевка-Новороссийская. Село уже закрыли на карантин до 28 октября. Тут нашли больную сибирской язвой корову у одного из местных жителей.

Мировой бизнес отвернулся от Саудовской Аравии из-за истории с расчлененкой журналиста. Корпорация Google и целый ряд известных компаний отказались участвовать в бизнес конференции в Саудовской Аравии. Это произошло после появления информации о причастности посольства этой страны в Турции к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Мероприятие под название Future Investment Initiative Summit, известное также как «Давос в пустыне», должно пройти в Эр-Рияде 23 октября. Однако на сегодняшний день от участия в нем уже отказались Google, Viacom, Ford и Uber.

Скончался один из создателей Microsoft. В США в возрасте 65 лет скончался один из основателей компании Microsoft Пол Аллен. В 1975 году Пол Аллен создал компанию Microsoft вместе со своим школьным другом Биллом Гейтсом. В 1983 году он покинул Microsoft, оставив за собой часть акций и кресло в совете директоров.

Тихий ужас: уже в ближайшем будущем весь мир может остаться без пива. Глобальное потепление может привести к исчезновению пива. Об этом заявили в университете Ирвина (США). По данным исследователей, растущая жара в ближайшем будущем может погубить урожаи ячменя, что приведет сначала к дефициту и подорожанию пива, а потом и к его фактической смерти как массового напитка.

В Норвегии прямо посреди поля обнаружили 20-метровый корабль викингов. В Норвегии под землей обнаружена на редкость хорошо сохранившаяся погребальная лодка викингов. Свою находку местные археологи обнаружили прямо посреди сельскохозяйственных угодий. В провинции Эстфолл при помощи георадара высокого разрешения исследователи нашли корабль длиной в 20 метров удивительно малой глубине всего примерно в 50 сантиметров от верхнего слоя почвы. Покрывавшая когда-то его насыпь со временем была уничтожена сельскохозяйственными работами.

Ученые объяснили, что люди с возрастом сходят с ума из-за мутации. Британские ученые выдвинули новую теорию развития с возрастом у людей слабоумия. Данные исследований опубликовали специалисты Кембриджского университета. Развитие слабоумия у людей не всегда связано с плохой наследственностью. Ученые говорят, что болезнь может начать развиваться у человека из-за определенной «точечной мутации в небольшом наборе генов в отдельных клетках мозга».

Тэги: убийство, взрыв, коррупция, происшествие, телефон, мир, столкновение, Леонид Кучма, поезд, политика, мошенничество, Саудовская Аравия, Франция, сибирская язва, задержание, Одесская область, криминал, Анатолий Матиос, минские договоренности, Ичня

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