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Во Франции задержали высокопоставленного украинца, который вел роскошный образ жизни, прикидываясь мертвым

Во Франции задержали высокопоставленного украинца, который вел роскошный образ жизни, прикидываясь мертвым

Во Франции по подозрению в мошенничестве задержан «высокопоставленный беглец» из Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальном сайте Европола.

В частности, как сообщается, задержание украинца, «который роскошно жил во Франции», произошло в Бургундии, вблизи Дижона, еще 5 октября. Вместе с ним по делу о международном мошенничестве и отмывании денег были задержаны трое сообщников. Также арестовано имущество на 4,6 миллиона евро, включая замок во Франции, Rolls Royce Phantom и три произведения искусства Сальвадора Дали.

По информации Европола, в начале текущего года французские правоохранители начали расследование подозрительных сделок, связанных с приобретением замка стоимостью 3 млн евро компанией из Люксембурга, конечным бенефициаром которой оказался гражданин Украины.

В ходе расследования было установлено, что главный подозреваемый разыскивается в Украине за коррупцию, однако избежал наказания и розыска, подделав свидетельство о смерти.

Таким образом, «дело о мошенничестве в отдельно взятой стране выросло до отмывания доходов от коррупции в международных масштабах», заявили в ведомстве.

При этом в Европоле не называют имени подозреваемого. Никакой соответствующей информации от правоохранительных органов Украины на данный момент также не поступало.

Между тем, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на начальника Украинского бюро Интерпола Василия Неволю, «задержанный не имеет никакого отношения к политике». «Это — обычный умный преступник», — добавил чиновник, также не назвав имени того, о ком идет речь.

Как сообщала «Фраза», осенью 2017 года в Москве задержали бывшего руководителя Государственного управления делами и экс-главу «Нафтогаза» Игоря Бакая. По данным источников, экс-чиновника обвиняют в том, что он обманным путем завладел финансами посторонних лиц.

В мае 2018 года СМИ сообщили о том, что бывший министр транспорта Украины, бывший народный депутат Николай Рудьковский миграционной службой Объединенных Арабских Эмиратов и провел несколько недель в местной тюрьме.

28 сентября того же года Рудьковский был задержан в Москве. Его обвиняют в нападении на российское посольство в Киеве.

Тэги: Украина, коррупция, мир, смерть, мошенничество, Франция, задержание, обман, криминал

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