Из-за самоуправства Константинополя православные больше не смогут молиться на горе Афон

Верующие Русской православной церкви (РПЦ) не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции из-за разрыва отношений между Московским и Константинопольским патриархатами. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

«Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал Волков, сообщает ТАСС.

«Трагичность происходящего очевидна для всех», — отметил Волков.

Афон или Святая гора — самоуправляемое сообщество 20 православных монастырей, которое находится в церковной юрисдикции Константинопольского патриарха. Сегодня это одно из главных святых мест для православных, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. На Афон допускаются только мужчины любого вероисповедания, которым для посещения необходимо получить специальное разрешение. Православные клирики должны также получать предварительное разрешение от Константинопольской патриархии.

Напомним, в недавнем Заявлении Синода РПЦ отмечено лицемерие Константинополя.

Ранее сообщалось, что РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Напомним, ранее сообщалось, что РПЦ может признать Константинопольский патриархат еретиками и раскольникам, а также создать Турецкую православную церковь.

Ранее также сообщалось, что на патриарха Варфоломея может быть наложена анафема.

Как ранее сообщалось, Константинополь не дал Украине автокефалию.

Напомним также, что Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

Также ранее сообщалось, Константинополь, пока, не признавал патриаршество Филарета и для Варфоломея не существует никакой «Поместной Церкви».

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