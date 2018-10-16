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Порошенко отдаст Константинопольскому патриарху безвозмездно, то есть – даром, знаменитую киевскую Андреевскую церковь

Порошенко отдаст Константинопольскому патриарху безвозмездно, то есть – даром, знаменитую киевскую Андреевскую церковь

Президент Украины скоро внесет в ВРУ инициативу о передаче Андреевской церкви (Киев) в постоянное пользование Константинопольскому патриарху. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявила представитель Порошенко Ирина Луценко.

Справка. Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построенный на Андреевской горе. Построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Церковь была сооружена по приказу российской императрицы Елизаветы Петровны в 1749–1754 годах местными зодчими под руководством московского архитектора Ивана Мичурина на месте, где, по преданию, апостолом Андреем Первозванным во время его путешествия на север был воздвигнут крест.

Как ранее сообщалось, Порошенко «припугнул» православную церковь.

Напомним, в недавнем Заявлении Синода РПЦ отмечено лицемерие Константинополя.

Ранее сообщалось, что РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Напомним, ранее сообщалось, что РПЦ может признать Константинопольский патриархат еретиками и раскольникам, а также создать Турецкую православную церковь.

Ранее также сообщалось, что на патриарха Варфоломея может быть наложена анафема.

Как ранее сообщалось, Константинополь не дал Украине автокефалию.

Напомним также, что Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

Также ранее сообщалось, Константинополь, пока, не признавал патриаршество Филарета и для Варфоломея не существует никакой «Поместной Церкви».

Читайте на «Фразе» статью на эту тему: «Ватикан и униаты готовы начать религиозную войну в Украине. Им помогут Константинопольский патриархат и команда Драбинко».

Тэги: новости православия, Андреевская церковь

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