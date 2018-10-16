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Кучму таки убрали из Минских переговоров. Его заменит видный дипломат времен Януковича

Кучму таки убрали из Минских переговоров. Его заменит видный дипломат времен Януковича

Второго президента Украины Леонида Кучму убирают из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минских переговорах. Как выяснили журналисты «Фразы», его заменил советник президента Петра Порошенко — Руслан Демченко.

Как заявила первый вице-спикер Верховной Рады во вторник, 16 октября, «сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы, а также рабочих подгрупп в Минске».

По ее словам, «Украину во время этого заседания представляет дипломат и советник президента Руслан Демченко».

Она добавила, что «Петр Порошенко позже назначит представителя Украины в связи с оставлением этого поста вторым президентом страны Леонидом Кучмой».

По словам Ирины Геращенко, «президент Украины и должен объявить эту фамилию, и 100% это будет патриотичный, профессиональный человек, который будет достойно представлять позицию Киева в Минске».

Справка:

Руслан Демченко — Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса. Родился в Киеве в 1965 году. В 1989 году окончил университет имени Тараса Шевченко (специалист-международник). Служебную карьеру начал еще во времена СССР. Работал дипломатом в США, Турции и Сербии. Во времена Виктора Януковича — первый заместитель главы МИД Украины.

Как писала «Фраза», Леонид Кучма сравнил действующую украинскую власть с мародерами.

Ранее в недрах Одесского облсовета нашелся редкий лимузин украинского экс-президента.

Тэги: Петр Порошенко, Виктор Янукович, политика, минские переговоры

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