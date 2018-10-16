Кучму таки убрали из Минских переговоров. Его заменит видный дипломат времен Януковича

Второго президента Украины Леонида Кучму убирают из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минских переговорах. Как выяснили журналисты «Фразы», его заменил советник президента Петра Порошенко — Руслан Демченко.

Как заявила первый вице-спикер Верховной Рады во вторник, 16 октября, «сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы, а также рабочих подгрупп в Минске».

По ее словам, «Украину во время этого заседания представляет дипломат и советник президента Руслан Демченко».

Она добавила, что «Петр Порошенко позже назначит представителя Украины в связи с оставлением этого поста вторым президентом страны Леонидом Кучмой».

По словам Ирины Геращенко, «президент Украины и должен объявить эту фамилию, и 100% это будет патриотичный, профессиональный человек, который будет достойно представлять позицию Киева в Минске».

Справка :

Руслан Демченко — Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса. Родился в Киеве в 1965 году. В 1989 году окончил университет имени Тараса Шевченко (специалист-международник). Служебную карьеру начал еще во времена СССР. Работал дипломатом в США, Турции и Сербии. Во времена Виктора Януковича — первый заместитель главы МИД Украины.

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