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Ученые назвали диету, полезную для мозгов

Ученые назвали диету, полезную для мозгов

Американские ученые установили, что специальная диета может «притормозит» старение мозга. Как выяснили журналисты «Фразы», своими выводами поделились исследователи Кентуккийского университета.

Как пишет MedicalXpress, опыты традиционно проводили на мышах.

Ученые выяснили, что «что кетогенная диета улучшает когнитивные способности и снижает риск развития возрастных нейродегенеративных заболеваний».

По словам исследователей, результаты, полученные на грызунах, вполне применимы и к людям.

Кетогенная диета — это низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров.

В исследовании говорится, что «состояние кишечной микрофлоры может влиять на мозговые функции, выделяя или поглощая вещества, от которых зависит активность нейронов».

По данным ученых, «бактерии KLE1738 потребляют гамма-аминомасляную кислоту, которая является важнейшим тормозным нейромедиатором и снимающую возбуждение нервных клеток».

Было установлено, что некоторые микробы «влияют на содержание микроРНК в миндалинах и префронтальной коре головного мозга».

По словам ученых, «прием антибиотиков угнетает микрофлору, в результате чего могут возникнуть психические нарушения».

Исследователи говорят, что их диета «положительно влияет на мозговое кровоснабжение и гематоэнцефалический барьер, который защищает центральную нервную систему от находящихся в крови микроорганизмов, токсинов и компонентов иммунной системы».

Как писала «Фраза», уже в ближайшем будущем весь мир может остаться без пива.

Ранее ученые придумали «водный» способ выявления рака на разных стадиях.

Тэги: ученые, здоровье, мир, мозг, диета

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