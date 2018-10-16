Школьник устроил «газовую атаку» в Запорожье – эвакуированы сотни людей

Во вторник, 16 октября, во время учебного процесса в одной из школ Запорожья произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», один из учеников принес с собой газовый баллончик и воспользовался им.

По данным местной полиции, после «газовой атаки» из школы эвакуировали 353 человека, большинство из них – дети.

Инцидент произошел около 9-35 утра в Шевченковском районе города.

Прибыв на место инцидента, полицейские выяснили, что хулиганил ученик 2004 года рождения. Теперь его родителям грозит административная ответственность, а самого парня могут исключить из школы.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Как писала «Фраза», во время разборок в Белой Церкви малолетние студенты распылили газ – их госпитализировали.

Ранее неизвестное вещество распылили в харьковской школе.