В Сумах пьяный сбушник одним ударом отправил остановившего его патрульного в больницу, – СМИ

В Сумах нарушитель правил дорожного движения ударил патрульного полицейского. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным местным СМИ, им оказался сотрудник Службы безопасности Украины.

Как сообщает Sumy.Today, вечером 15 октября патрульная полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился водитель с признаками алкогольного опьянения. В результате завязавшегося конфликта водитель ударил патрульного в глаз и скрылся с места происшествия. После этого правоохранителю понадобилась медицинская помощь, его забрала «скорая помощь».

По данным издания, нарушителем и нападавшим оказался сотрудник следственного управления УСБУ в Сумской области. На это якобы указывают водительские документы, найденные в машине.

Пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб подтвердил информацию о травме патрульного. По его словам, авто было остановлено в районе памятника афганцам на ул. Кондратьева. Водитель имел признаки алкогольного опьянения, однако вместо прохождения освидетельствования, он ударил патрульного.

В свою очередь, пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута заявила изданию, что информация сейчас проверяется и если будет установлено, что это действительно сотрудник СБУ, и он причастен к противоправным действиям, то «будет соответствующее реагирование».

Как сообщала «Фраза», 18 сентября 2018 года в Херсоне сотрудники полиции задержали пьяного подполковника Службы безопасности Украины, который якобы мастурбировал на детской площадке в присутствии детей. При этом в СБУ со ссылкой на полицию заявили, что он не мастурбировал, а был задержан за мелкое хулиганство.

В Национальной полиции Украины подтвердили факт задержания человека с удостоверением сотрудника крымского управления СБУ за неадекватное поведение. Однако не уточнили, в чем оно заключалось.