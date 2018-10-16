Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В Сумах пьяный сбушник одним ударом отправил остановившего его патрульного в больницу, – СМИ

В Сумах пьяный сбушник одним ударом отправил остановившего его патрульного в больницу, – СМИ

В Сумах нарушитель правил дорожного движения ударил патрульного полицейского. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным местным СМИ, им оказался сотрудник Службы безопасности Украины.

Как сообщает Sumy.Today, вечером 15 октября патрульная полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился водитель с признаками алкогольного опьянения. В результате завязавшегося конфликта водитель ударил патрульного в глаз и скрылся с места происшествия. После этого правоохранителю понадобилась медицинская помощь, его забрала «скорая помощь».

По данным издания, нарушителем и нападавшим оказался сотрудник следственного управления УСБУ в Сумской области. На это якобы указывают водительские документы, найденные в машине.

Пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб подтвердил информацию о травме патрульного. По его словам, авто было остановлено в районе памятника афганцам на ул. Кондратьева. Водитель имел признаки алкогольного опьянения, однако вместо прохождения освидетельствования, он ударил патрульного.

В свою очередь, пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута заявила изданию, что информация сейчас проверяется и если будет установлено, что это действительно сотрудник СБУ, и он причастен к противоправным действиям, то «будет соответствующее реагирование».

Как сообщала «Фраза», 18 сентября 2018 года в Херсоне сотрудники полиции задержали пьяного подполковника Службы безопасности Украины, который якобы мастурбировал на детской площадке в присутствии детей. При этом в СБУ со ссылкой на полицию заявили, что он не мастурбировал, а был задержан за мелкое хулиганство.

В Национальной полиции Украины подтвердили факт задержания человека с удостоверением сотрудника крымского управления СБУ за неадекватное поведение. Однако не уточнили, в чем оно заключалось.

Тэги: драка, нападение, Сумы, алкогольное опьянение, криминал, удар, правила дорожного движения

Комментарии

Колонка автора
12.10.18 09:49

Workout: не всё новомодное ново и модно

Автор: Александр Карпец

Статьи

16.10.18 09:05

Страна бесноватых шпрехенфюреров

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

В Одесской области зафиксирована новая вспышка сибирской язвы – целое село закрыли на карантин

В Одесской области зафиксирована новая вспышка сибирской язвы – целое село закрыли на карантин
16.10.18 10:12
1119
Последние новости
16.10.18 13:50

Ученые назвали диету, полезную для мозгов
16.10.18 13:19

На заводе Ахметова и Новинского столкнулись два поезда. Жертв избежать не удалось
16.10.18 13:03

Школьник устроил «газовую атаку» в Запорожье – эвакуированы сотни людей
16.10.18 12:58

Адвокат обвинил НАБУ в фальсификации дела Мартыненко уже после передачи в суд
16.10.18 12:24

В Сумах пьяный сбушник одним ударом отправил остановившего его патрульного в больницу, – СМИ
16.10.18 12:14

Лоб в лоб: в ДТП под Киевом погибли люди
16.10.18 11:51

Ночью в Киеве разбилось авто с дипломатическими номерами
16.10.18 11:38

Мировой бизнес отвернулся от Саудовской Аравии из-за истории с расчлененкой журналиста
16.10.18 11:35

Порошенко «припугнул» православную церковь
16.10.18 11:20

На украинские дороги вернулись полицейские с радарами: опубликована карта

Интервью

12.10.18 10:06

Бессонница, тревога и недосып. Невролог Наталья Павук рассказала, как справиться с нарушением сна

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
На заводе Ахметова и Новинского столкнулись два поезда. Жертв избежать не удалось
На заводе Ахметова и Новинского столкнулись два поезда. Жертв избежать не удалось
На заводе Ахметова и Новинского столкнулись два поезда. Жертв избежать не удалось
На заводе Ахметова и Новинского столкнулись два поезда. Жертв избежать не удалось
Ночью в Киеве разбилось авто с дипломатическими номерами
Ночью в Киеве разбилось авто с дипломатическими номерами
В Одесской области зафиксирована новая вспышка сибирской язвы – целое село закрыли на карантин
В Одесской области зафиксирована новая вспышка сибирской язвы – целое село закрыли на карантин
Жертвами огненного ЧП на нефтепроводе в Нигерии стали десятки людей
Жертвами огненного ЧП на нефтепроводе в Нигерии стали десятки людей
В Киеве произошла кровавая межнациональная драка на ножах со стрельбой
В Киеве произошла кровавая межнациональная драка на ножах со стрельбой
Очередной массовый расстрел в США: в этот раз на дне рождения годовалого ребенка
Очередной массовый расстрел в США: в этот раз на дне рождения годовалого ребенка
В Киеве пьяные «гопники» бросались на полицию, среди задержанных - беременная
В Киеве пьяные «гопники» бросались на полицию, среди задержанных - беременная
В Германии самолет «прошил» группу людей, есть жертвы
В Германии самолет «прошил» группу людей, есть жертвы
«Марш УПА» показали с высоты птичьего полета, а в Лавре поймали провокаторов
«Марш УПА» показали с высоты птичьего полета, а в Лавре поймали провокаторов
День защитника Украины: конфуз во время «сноса» памятника Ватутину и массовая драка на Майдане
День защитника Украины: конфуз во время «сноса» памятника Ватутину и массовая драка на Майдане
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.