В России обозвали Маяковского «первым рэпером»

Странные мысли озвучил министр культуры России Владимир Мединский, «обозвавший» поэта Владимира Маяковского «первым рэпером». Как выяснили журналисты «Фразы», сделал это чиновник, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Как пишут российские СМИ, в частности, их министр заявил: «Меня давно нервирует, хотел сказать – бесит, это увлечение молодежи рэпом, современной городской молодежи, но когда я пытаюсь погрузиться в дело внимательнее, пообщаюсь с сыном, послушаю, что он там слушает, почитаю, у меня возникает сразу ощущение, что через некоторое время мы будем говорить, что рэп – это русское искусство».

При этом чиновник признал: «Конечно, это искусство зародилось в Америке, но развитие получило, конечно, у нас в основном».

По его словам, он рассказал сыну, что «первый рэпер – это Владимир Маяковский».

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