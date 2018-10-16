Лоб в лоб: в ДТП под Киевом погибли люди

Жуткое ДТП произошло утром вторника, 16 октября, на трассе Киев-Ковель. Как выяснили журналисты «Фразы», его жертвами стали три человека.

Смертельная авария случилась примерно в 6-45 утра возле села Поташня. Тут грузовой автомобиль Scania лоб в лоб столкнулся с легковым Volkswagen.

Полиция Киевской области сообщает, что водитель Volkswagen выехал на встречную полосу, где буквально влетел в грузовик. В итоге, 51-летний водитель-нарушитель и двое его пассажиров авто скончались на месте.

Как писала «Фраза», ночью в Киеве разбилось авто с дипломатическими номерами.

Ранее на украинские дороги вернулись полицейские с радарами: опубликована карта.