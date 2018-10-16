Мировой бизнес отвернулся от Саудовской Аравии из-за истории с расчлененкой журналиста

Корпорация Google и целый ряд известных компаний отказались участвовать в бизнес конференции в Саудовской Аравии. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло после появления информации о причастности посольства этой страны в Турции к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Как сообщает Reuters, мероприятие под название Future Investment Initiative Summit, известное также как «Давос в пустыне», должно пройти в Эр-Рияде 23 октября. Однако на сегодняшний день от участия в нем уже отказались Google, Viacom, Ford и Uber.

При этом они не стали объяснять причин своего отказа, однако, по словам исполнительного директора Uber Дары Хосровшахи, компания обеспокоена сообщениями об убийстве колумниста The Washington Post и критика саудовских властей Джамаля Хашогги.

По данным турецкой прессы, журналиста могли убить саудовские силовики, которые накануне прибыли в Стамбул. Якобы они зашли в здание дипмиссии незадолго до прихода туда Хашукджи, а через час вышли, неся в руках загадочные сумки. В тот же вечер они покинули страну. После того как СМИ опубликовали снимки агентов, британские журналисты опознали одного из них как экс-полковника саудовской разведки, сообщает Рамблер/новости.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников, в консульстве журналиста убили, а затем расчленили пилой и вывезли останки из страны по частям.

Эту информацию подтверждает турецкая правительственная газета Sabah, которая со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила о том, что в руках у турецких властей имеется доказательство того, что Хашогги был убит и расчленен в здании генконсульства Саудовской Аравии 2 октября.

По данным издания, потерпевший сумел записать момент своей смерти на диктофон, встроенный в умные часы Apple Watch. Устройство было синхронизировано с его iPhone и облачным сервисом компании. Таким образом записи попали в руки турецкой полиции и спецслужб.

На данный момент сотрудники спецслужб анализируют аудиозапись, на которой якобы можно слышать как Хашогги допрашивали, пытали, а затем убили. При этом подчеркивается, что представители саудовской разведки заметили часы и пытались удалить запись, но им не удалось стереть все данные.

В свою очередь, турецкий телеканал Habertürk, ссылаясь на источники в полиции, утверждает, что тело убитого могло быть растворено в кислоте, сообщают «Вести».

По данным телеканала TRT, 15 октября совместная турецко-саудовская рабочая группа по этому делу провела первое заседание в управлении полиции Стамбула, после чего в консульство отправились члены рабочей группы от Саудовской Аравии. Позднее для проведения расследования в здание вошли турецкие полицейские.

На данный момент они уже покинули здание, однако о каких-либо результатах их работы пока ничего не сообщается.

Джамаль Хашогги — 59-летний журналист, особо остро критиковавший наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана и власти страны в целом в своих колонках для Washington Post. В последнее время проживал на территории США.

2 октября, находясь в Турции, он вместе с женой поехал в генконсульство Саудовской Аравии, чтобы получить документы о разводе. Жена стояла снаружи и ждала журналиста, но он так и не вышел к ней. При этом сотрудники миссии заявили, что внутри никого нет.

Сразу после этого ситуацией заинтересовались турецкие правоохранители. Разгорелся дипломатический скандал.

В то же время власти Саудовской Аравии настаивают, что не имеют отношения к исчезновению Хашогги. Принц Мохаммед бин Салман отметил, что его подданным нечего скрывать, а турецкие власти при желании могут осмотреть территорию консульства.