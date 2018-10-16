Порошенко «припугнул» православную церковь

Решением о разрыве с Константинополем патриархатом Русская православная церковь поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил Петр Порошенко во время встречи с экзархами Вселенского патриархата в Киеве.

Порошенко отметил, что надеется на то, что российская сторона не доведет ситуацию до полного раскола.

Напомним, в Заявлении Синода РПЦ отмечено лицемерие Константинополя.

Ранее сообщалось, что РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Напомним, ранее сообщалось, что РПЦ может признать Константинопольский патриархат еретиками и раскольникам, а также создать Турецкую православную церковь.

Ранее также сообщалось, что на патриарха Варфоломея может быть наложена анафема.

Как ранее сообщалось, Константинополь не дал Украине автокефалию.

Напомним также, что Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

Также ранее сообщалось, Константинополь, пока, не признавал патриаршество Филарета и для Варфоломея не существует никакой «Поместной Церкви».

Читайте на «Фразе» статью на эту тему: «Ватикан и униаты готовы начать религиозную войну в Украине. Им помогут Константинопольский патриархат и команда Драбинко».