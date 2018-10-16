На украинские дороги вернулись полицейские с радарами: опубликована карта

Со вторника, 16 октября, в Украине существенно ужесточилась борьба с нарушением скорости на дорогах. Как выяснили журналисты «Фразы», водителей будут ловить полицейские с американскими радарами TruCam.

Как сообщил в «Фейсбуке» первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, накануне по стране завершился «пилотный проект», когда водителей-нарушителей не штрафовали, а лишь устно предупреждали.

Теперь штраф за превышение скорости на 20 км/ч будет равен 255 гривнам, а на более чем 50 км/ч — 510 гривнам.

Представитель полиции заявил: «Мы не ограничимся профилактической беседой и предупреждением о повышенной опасности данного правонарушения».

По его словам, «патрульные полицейские начнут привлекать к ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения».

Также он опубликовал карту использования приборов, сообщив, что она будет обновляться.

Как писала «Фраза», в Украине в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках международного значения патрульные начнут использовать радары TruCam.