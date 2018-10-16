Тихий ужас: уже в ближайшем будущем весь мир может остаться без пива

Глобальное потепление может привести к исчезновению пива. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили в университете Ирвина (США).

Как пишет Nature Plants, по данным исследователей, растущая жара в ближайшем будущем может погубить урожаи ячменя, что приведет сначала к дефициту и подорожанию пива, а потом и к его фактической смерти как массового напитка.

Ученые говорят, что «при росте температур общая урожайность ячменя упадет на 17%». По их данным, больше всего от этого страдают в центральной Европе и в Канаде. Однако, при этом, отмечается, что на севере США, юге Сибири, на Урале и в Поволжье урожай наоборот может вырасти на 50-60%, но лишь в краткосрочной перспективе.

Как утверждают ученые, «если Парижское соглашение будет выполнено, то производство ячменя упадет лишь на 4-5%, но некоторые регионы переживут большие падение». В противном случае, по их словам, «сокращающееся количество запасов ячменя будет частично перенаправлено для откорма скота», что уничтожит пивоварение.

Как писала «Фраза», в Швеции начали варить хмельной напиток из сточных вод.

Ранее ученые высчитали, когда люди доведут Землю до «точки невозврата», а также объяснили, почему в мире стало так жарко.

Также ученые заявили, что первое в мире пиво сварили в Израиле.