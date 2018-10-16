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Ученые объяснили, что люди с возрастом сходят с ума из-за мутации

Ученые объяснили, что люди с возрастом сходят с ума из-за мутации

Британские ученые выдвинули новую теорию развития с возрастом у людей слабоумия. Как выяснили журналисты «Фразы», данные исследований опубликовали специалисты Кембриджского университета.

Как цитирует их журнал Nature Communications, развитие слабоумия у людей не всегда связано с плохой наследственностью.

Ученые говорят, что болезнь может начать развиваться у человека из-за определенной «точечной мутации в небольшом наборе генов в отдельных клетках мозга».

По их словам, «болезни Альцейгмера и Паркинсона вызваны накоплением в нервных клетках различного белкового мусора, тот постепенно убивает нейроны в разных частях мозга».

В итоге, как говорится в публикации, все это «приводит к потере памяти, старческому слабоумию и к потере контроля над телом».

Журнал пишет, что британцы изучили, «как распределены мелкие мутации по разным регионам мозга у примерно пяти дюжин пожилых людей, часть из которых страдала от разных форм слабоумия». Для этого они «выбрали» около двух сотен образцов тканей и шестисот тысяч клеток, после чего извлекли из них образцы ДНК, и «сумели расшифровать каждый из них по пять тысяч раз, исключая возможность случайного появления ошибок при составлении списка опечаток в геноме нейронов».

Также ученые выделили сто генов, «связанных с развитием болезней мозга, и сравнили их структуру в каждом образце мозга».

В итоге, как установили исследователи, «мутации появляются в ДНК во время деления клеток, они формируются во время развития мозга зародыша и ожидают старости».

Выяснилось, что «соматические мутации были обнаружены в клетках мозга примерно половины пожилых людей, присутствуя как в нервной ткани здоровых участников эксперимента, так и в нейронах носителей деменции и болезни Альцгеймера».

Как говорят исследователи, «старческое слабоумие оказалось связано с повреждениями в генах DNMT3A и TET2, управляющих ростом сосудов мозга и работой барьера между кровеносной системой и его тканями».

Как писала «Фраза», ученые рассказали, как происходит наше старение, а также научились лечить старческий маразм с помощью смартфонов.

Тэги: здоровье, мир, наука, слабоумие

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