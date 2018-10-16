Синоптики заверили, что тепло продолжит радовать украинцев и на этой неделе

Погода в Украине продолжит радовать и на этой неделе. Как выяснили журналисты «Фразы», еще несколько дней можно будет насладиться бабьим летом.
По данным Гидрометцентра, тепло сохранится по всей стране и на этой неделе.
Небольшие осадки возможны лишь на юге Украины.
В некоторых регионах будет небольшая облачность, но дождей не ожидается.
По Украине сохранится комфортная температура 16-19 градусов.
Тепло начнет немного отступать лишь на выходных.
Приятной погода будет и в Киеве. Дождей не ожидается. Обещают тепло и солнце. Возможна облачность.
Как писала «Фраза», еще в сентябре в Украине выпал первый снег.
Также карпатскую вершину занесло полуметровым слоем снега.