Скончался один из создателей Microsoft

В США в возрасте 65 лет скончался один из основателей компании Microsoft Пол Аллен. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают американские СМИ.

В 1975 году Пол Аллен создал компанию Microsoft вместе со своим школьным другом Биллом Гейтсом. В 1983 году он покинул Microsoft, оставив за собой часть акций и кресло в совете директоров.

Как сообщается, Пол Аллен скончался от рака — ему поставили диагноз «неходжкинская лимфома».

Состояние предпринимателя оценивается в 17,5 миллиардов долларов.

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