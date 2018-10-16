РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом

Синод РПЦ решил полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

Так он прокомментировал итоги сегодняшнего заседания Синода Русской православной церкви в Минске.

Русская православная церковь рассчитывает, что Константинополь пересмотрит свои решения по Украине. Об этом также заявил Иларион. «Но до тех пор, пока этого изменения не произошло, пока эти беззаконные и антиканоничные решения остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с этой церковью, оказавшейся сегодня в расколе», — добавил митрополит, сообщает ТАСС.

Справка. Евхаристическое общение — это возможность совместного служения литургии двумя епископами или священниками.

Напомним, ранее сообщалось, что РПЦ может признать Константинопольский патриархат еретиками и раскольникам, а также создать Турецкую православную церковь.

Ранее также сообщалось, что на патриарха Варфоломея может быть наложена анафема.

Как ранее сообщалось, Константинополь не дал Украине автокефалию.

Напомним также, что Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

Также ранее сообщалось, Константинополь, пока, не признавал патриаршество Филарета и для Варфоломея не существует никакой «Поместной Церкви».

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