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Главные новости за 13-15 октября 2018 года

Главные новости за 13-15 октября 2018 года

Ватикан не будет контактировать с украинской церковью, которую «пропихивает» Константинопольский патриарх. Ватикан не вмешивается в дела православия и поддерживать контакт с неканоническими церквями в Украине не намерен. Такое мнение высказал дипломатический источник в Ватикане.

Киевлян хотят навсегда оставить без горячей воды. В пятницу, 12 октября, городской глава Виталий Кличко стал гостем проекта «Київ LIVE» на телеканале «Киев». Централизованное горячее водоснабжение является причиной серьезной «головной боли» у столичных властей.

Украина пробила «дно» очередного рейтинга. Украина оказалась самой бедной страной в Европе. Даже в Молдове финансовые показатели оказались куда лучше.

День защитника Украины: конфуз во время «сноса» памятника Ватутину и массовая драка на Майдане. В Киеве прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Украины. Свои «акции» так же провели и представители националистических общественных организаций и партий.

«Марш УПА» показали с высоты птичьего полета, а в Лавре поймали провокаторов. В Киеве прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Украины. Свои «акции» так же провели и представители националистических общественных организаций и партий.

РПЦ может признать Константинопольский патриархат еретиками и раскольникам, а также создать Турецкую православную церковь. В РПЦ все громче звучат голоса тех, кто призывает объявить константинопольцев еретиками и раскольниками, после чего выдвинуть ультиматум остальным поместным церквям: «Если они в назначенный срок не разорвут евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, то Московский патриархат и с ними также разрывает евхаристическое общение». Об этом, в частности, говорит член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ Аркадий Малер.

В Киев зяглянул «Терминатор». И променял «робо-бабу» на Кличко. Киев впервые посетил знаменитый американский актер Арнольд Шварценеггер. Звезда Голливуда побывал на бизнес-форуме Olerom Forum One и встретился с мэром украинской столицы Виталием Кличко.

В Греции погибли 11 мигрантов, попав в смертельную ловушку. В Греции произошло крупное ДТП, жертвами которого стали 11 человек. Трагический инцидент случился неподалеку от города Кавала, расположенного на северо-востоке страны.

В Германии самолет «прошил» группу людей, есть жертвы. В Германии произошел авиаинцидент с человеческими жертвами. В окрестностях Вассеркуппе (земля Гессен) самолет врезался в группу людей.

Тэги: Киев, Украина, общество, мир

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