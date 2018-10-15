Депутат Киеврады умудрился подстрелить сам себя из наградного «ствола»

В пятницу, 12 октября, Киеве произошел несчастный случай с депутатом городского совета. Как выяснили журналисты «Фразы», народный избранник выстрелил в себя из пистолета.

Как передает «Информатор», жертвой собственной невнимательности стал депутат от ВО «Свобода» Петр Кузик. Отмечается, что выстрел прогремел в тот момент, когда он «чистил» официально зарегистрированный наградной пистолет.

Таким образом, можно сделать вывод, что Петр Кузик допустил грубейшую ошибку ‒ начал разбирать оружие, не убедившись, что в патроннике отсутствует патрон.

Сообщается, что пуля попала депутату в живот. В настоящее время он находится в реанимации, его состояние «стабильное».

Как писала «Фраза», под Киевом помощник героического нардепа подстрелил школьника.

Ранее сообщалось, что сотрудник «Укрэнерго» подстрелил известную журналистку на киевском вокзале.