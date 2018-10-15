В Индонезии обрушилась школа прямо во время уроков. Многие не спаслись

В Индонезии произошло обрушение части здания начальной школы. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия случилась в округе Мандайлингнатал (провинция Северная Суматра), где проливные дожди вызвали выход реки Аексалади из берегов, и, как следствие ‒ наводнение и оползни.

Как передает CNN, на данный момент известно о двадцати погибших, 11 из которых ‒ ученики школы. Сообщается, что число жертв может увеличиться, поскольку разбор завалов еще продолжается. Несколько учеников числятся пропавшими без вести.

Как писала «Фраза», в Хмельницком вспыхнула школа. Пришлось эвакуировать всех детей.

Ранее в Черновцах загорелась школа прямо во время уроков. Дети спасались как могли.