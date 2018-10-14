Как оказалось, рыба может стать главной причиной Третьей мировой войны

Быстрый рост населения Земли уже к 2050 году может стать причиной локальных конфликтов и даже привести к новой мировой войне. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому выводу пришел американский морской офицер Кейт Хиддингс-Блум, чью статью опубликовало издание Slate.

Как передает Rambler, в своей статье Кейт Хиддингс-Блум обращает внимание читателей на тот факт, что стремительный рост населения Земли неизбежно приведет к истощению мировых запасов рыбы, которая для миллиардов людей на нашей планете является важнейшим продуктом питания.

По словам офицера, который ссылается на данные ООН, к 2050 году на Земле будут проживать почти 10 миллиардов человек. Основной прирост населения ожидается в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Соответственно, увеличится спрос на рыбу, которая является основным источником получения полноценного белка для жителей этих регионов. По подсчетам Кейт Хиддингс-Блума, потребность населения в рыбе увеличится от 62 до 150 миллионов тонн ежегодно, что является серьезной проблемой для человечества.

Так, нынешних запасов рыбы (в т.ч. искусственно выращенной) совершенно недостаточно, чтобы прокормить такое количество населения. Автор акцентирует внимание на тот факт, что уже сегодня китайские рыбаки вынуждены отплывать всё дальше от берегов Поднебесной, чтобы наловить рыбы. Именно «рыбная» составляющая, по мнению автора, является причиной конфликта в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, где Китай прдъявляет свои права на спорные территории. Более того, на несколько месяцев Китай даже закрыл большую часть Южно-Китайского моря для рыболовецких судов других стран, что стало причиной серьезного обострения отношений с соседями. Впрочем, до вооруженного противостояния дело пока не дошло.

Как пишет Кейт Хиддингс-Блум, на сегодняшний день на долю Китая приходится почти треть всей вылавливаемой рыбы в мире. Причем «рыбная экспансия» китайцев постоянно расширяет свою географию. Увеличение количества населения заставит Китай вылавливать еще больше рыбы, что неизбежно приведет к нарушению экономических морских зон других государств. Уже сегодня китайских рыбаков обвиняют в нарушении международных конвенций, когда они «воруют» рыбу в пределах 200 морских миль от береговой линии другой страны.

Автор обращает внимание и на политико-экономическую составляющую проблемы. К примеру, сильнейший экономический кризис, разыгравшийся в Венесуэле, может заставить руководство страны отдать свою морскую экономическую зону «на откуп» Китаю. Растущий спрос заставит Поднебесную «плевать» на интересы государств Центральной Америки и заниматься банальным браконьерством в регионе.

А это затронет уже интересы другого крупного игрока ‒ США, которые считают Карибский бассейн своей неоспоримой «вотчиной».

По мнению автора, подобная ситуация может привести не просто к локальному конфликту, а к новой мировой войне.

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