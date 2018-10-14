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В Киев зяглянул «Терминатор». И променял «робо-бабу» на Кличко

В Киев зяглянул «Терминатор». И променял «робо-бабу» на Кличко

В субботу, 13 октября, Киев впервые посетил знаменитый американский актер Арнольд Шварценеггер. Как выяснили журналисты «Фразы», звезда Голливуда посетил бизнес-форум Olerom Forum One и встретился с мэром украинской столицы Виталием Кличко.

Как написал на своей странице в Facebook Виталий Кличко, голливудскому актеру очень понравилось в столице Украины. По словам Виталия Кличко, они успели прогуляться по Киеву и пообедать. Городской голова отметил, что Арнольд Шварценеггер чувствует себя прекрасно, снимается в кино и передает привет украинцам.

В то же время, как передает ТСН, ожидаемая общественностью встреча между «Терминатором» и женщиной-роботом Софией так и не состоялась, поскольку «Арни» предпочел провести время в обществе Виталия Кличка и Владимира Гройсмана.

Как писала «Фраза», Арнольд Шварценеггер наглядно продемонстрировал уверенность в том, что Крым вернется в Украину.

Ранее сообщалось, что Шварценеггер поддержал Виталия Кличко и украинский народ в борьбе за демократию.

Тэги: Киев, Кличко, общество, Терминатор, робот

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