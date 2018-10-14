Митрополит Чехии и Словакии признает лишь одного главу УПЦ - Онуфрия

В послании Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу Блаженнейший Митрополит Чешских Земель и Словакии Ростислав заверил его в неизменности своей позиции относительно происходящего в Украине грубого вмешательства госвласти во внутреннюю жизнь Церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Патриархия.ru.

«В ответ на Ваше письмо от 1 октября 2018 года хочу уверить Вас, Ваше Святейшество, в своей неизменной позиции относительно происходящего в Украине грубого вмешательства государственной власти во внутреннюю жизнь Церкви, о чем Синод нашей Поместной Церкви ясно высказался на своем последнем заседании 12 июня 2018 года», — отметил Митрополит.

«Мировое Православие признает единственного канонического Предстоятеля Украинской Православной Церкви — Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Этот факт от имени всех присутствующих неоднократно упомянул и подтвердил Святейший Предстоятель Великой Христовой Церкви Константинополя Вселенский Патриарх Варфоломей на Синаксисе Предстоятелей Поместных Православных Церквей, который состоялся в Шамбези (Швейцария) с 21 по 27 января 2016 года. Поэтому любая попытка легализовать украинских раскольников со стороны государственной власти должна быть решительно осуждена всеми Предстоятелями Поместных Православных Церквей», — написал Ростислав.

Митрополит Чешских Земель и Словакии также отметил: «С братской Украиной нас связывает не только близость границ, но и кровное родство жителей Подкарпатской Руси, и для нас болью в сердце отзываются скорби наших не только единоверных, но и единокровных украинских братьев. Так как Православная Церковь зиждется на принципе соборности, мы твердо убеждены, что любые конфликтные ситуации и спорные вопросы, угрожающие единству Православия, будут решены соборно, в строгом соответствии общепринятым церковным традициям и священным канонам».

Напомним, РПЦ может признать Константинопольский патриархат еретиками и раскольникам, а также создать Турецкую православную церковь.

Ранее сообщалось, что на патриарха Варфоломея может быть наложена анафема.

Напомним, 15 октября РПЦ даст жесткий ответ на антиканонические действия Константинополя.

Как ранее сообщалось, Константинополь не дал Украине автокефалию.

Напомним также, что Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

Также ранее сообщалось, Константинополь, пока, не признавал патриаршество Филарета и для Варфоломея не существует никакой «Поместной Церкви».

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