В Гималаях погибла большая группа альпинистов

В пятницу, 12 октября, в Гималаях в результате схода лавины погибла группа альпинистов из девяти человек. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия произошла на многовершинном горном массиве Дхаулагири.

Как сообщает Himalayan Times, в составе группы, которая осуществляла восхождение на высоту Гурья Химал (7193 м) были пять альпинистов из Южной Кореи и четверо гидов-шерпов ‒ представителей непальского народа, отличающегося большой выносливостью и выдающимися способностями к альпинизму.

Сообщается, что группа пережидала непогоду в базовом лагере (3500 м), когда на него обрушилась снежная лавина. В субботу утром к месту ЧП был направлен спасательный вертолет.

Отмечается, что в составе погибшей группы был Ким Чан Хо ‒ первый кореец, который совершил восхождение на все 14 «восьмитысячников» Земли без использования кислорода.

Как писала «Фраза», львовян, погибших в российских горах, с вершин спускают на лошадях.

Ранее сообщалось, что на Казбеке погиб украинский альпинист.