В Японии на жилой дом рухнул метеорит

В японском городе Комаки произошло «космическое» ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате падения метеорита был поврежден жилой дом.

Как передает портал «МИР24», падение космического объекта сопровождалось яркой вспышкой света, на месте инцидента был найден кусок «небесного тела», который пробил крышу частного дома. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Отмечается, что ученые смогли установить возраст упавшего метеорита, который составляет примерно 4,5 миллиарда лет, т.е. метеорит «старше» любой из земных пород, которые сформировались приблизительно 4,3 миллиарда лет назад.

Сообщается, что метеориту планируют присвоить имя «Комаки» и зарегистрировать его Международном метеоритном обществе.

Как писала «Фраза», в Канаде упал огромный метеорит.

Ранее в США полицейские сняли на видео взрыв метеорита.