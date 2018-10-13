Ватикан не будет контактировать с украинской церковью, которую «пропихивает» Константинопольский патриарх

Ватикан не вмешивается в дела православия и поддерживать контакт с неканоническими церквями в Украине не намерен. Как выяснили журналисты «Фразы», такое мнение высказал дипломатический источник в Ватикане.

«Ватикан категорически не вмешивается в дела православия, но уже ясно, что с той церковью, которую признает (патриарх Константинопольский — ред.) Варфоломей, Святой престол в контакт вступать не будет», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Напомним, РПЦ может признать Константинопольский патриархат еретиками и раскольникам, а также создать Турецкую православную церковь.

Ранее сообщалось, что на патриарха Варфоломея может быть наложена анафема.

Напомним, 15 октября РПЦ даст жесткий ответ на антиканонические действия Константинополя.

Как ранее сообщалось, Константинополь не дал Украине автокефалию.

Напомним также, что Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

Также ранее сообщалось, Константинополь, пока, не признавал патриаршество Филарета и для Варфоломея не существует никакой «Поместной Церкви».

Читайте на «Фразе» статью на эту тему: «Ватикан и униаты готовы начать религиозную войну в Украине. Им помогут Константинопольский патриархат и команда Драбинко».